Voilà un moment qu'on pensait proposer au chef Jérôme Banctel de rejoindre notre série. Depuis le premier épisode en fait, depuis que son ami Olivier Bellin (épisode1) nous avait parlé du lien qui les unit.

Alors on le guettait, on suivait sa cuisine et durant le premier confinement on a pu observer un chef qui, loin de se laisser abattre, semblait au contraire se cabrer face aux événements et refuser la fatalité: très vite, on a pu emporter sa cuisine, ses cuisines, elles n'ont pas fermé et on a découvert via les réseaux ses plats et l'énergie du Gabriel.

Comme s'il fallait que ça sorte, comme si ce moment si particulier correspondait aussi chez Jérôme Banctel à une forme de maturité. Il n'était pas question que la crise lui vole son élan, pas question qu'on lui sape sa détermination, il avait décidé de décoller, coûte que coûte. Cette énergie ne s'est pas perdue en chemin et on a continué de voir sa cuisine s'exprimer, ses assiettes défiler sur les réseaux.

On a commencé à l'entendre aussi... Entendre ce bruit qui dit que là bas, aux pieds des Champs-Elysées il se passe quelque chose. La belle histoire c'est que c'est un auditeur de CHEFS qui nous a envoyé un message, un jour en plein été, pour nous assurer qu'il fallait y aller...

Alors à la rentrée on s'y est retrouvé pour déjeuner et en effet, on a trouvé là une cuisine extrêmement maîtrisée et affranchie à la fois. Technique comme peu de tables peuvent le proposer et audacieuse comme peu de chefs de ce niveau se le permettent. Clairement, le chef avait envie de tracer sa route et de laisser sa marque.

Ca tombait bien on avait rendez-vous avec l'homme deux jours plus tard!

Pour découvrir la cuisine Jérôme Banctel: Restaurant Le Gabriel ** - Restaurant La Pagode de Cos - Paris 8

