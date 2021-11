Épisode 7 - Alessandra Montagne n'est pas née cheffe. Et ce qui passe pour une évidence prend tout son sens quand on écoute le récit de sa vie.

On la voit beaucoup, c'est un des noms de la nouvelle scène gastronomique française, alors on a voulu aller vers elle, d'abord aller goûter sa cuisine. On pourrait vous faire un débrief du menu ce jour là, vous parler de la cuisson de son porc ou vous dire que sa focaccia à la carotte mérite à elle seule d'aller chez NOSSO, mais le fait est qu'on a décidé de revenir pour autre chose.

Alessandra Montagne n'est pas née cheffe. Et ce qui passe pour une évidence prend tout son sens quand on écoute le récit de sa vie. Et c'est ce genre d'histoire qui donne envie de poursuivre notre aventure, d'aller interroger celles et ceux qui cuisinent pour les entendre nous dire où leur cuisine prend racine. Parce que son énergie, son sourire, sa générosité, ses valeurs de respect, de partage et de bienveillance, Alessandra les a façonné loin de Paris, très loin de cette vie moderne et loin de tout privilège.

C'est une chance de croiser la route d'Alessandra Montagne, une double chance si en plus vous découvrez aussi sa cuisine. Pour découvrir la cuisine d'Alessandra Montagne, rendez-vous chez NOSSO (75013).

