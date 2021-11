La cuisine de William Ledeuil est une cuisine de conjugaison. Ce n'est pas une fusion, il n'y a pas de mariage. C'est un dialogue. Ce n'est pas le choc de deux cultures, C'est une langue à part. L'ADN du chef est français, l'assiette prend ses racines en tradition, l'héritage est gourmand, classique et percutant par le goût. Mais William Ledeuil a un jour pris le parti d'y faire infuser des notes lointaines.

Il y a vingt ans, il a ouvert son restaurant ZeKitchen Galerie et après s'être construit sous l'aile de Guy Savoy, il a choisi de mêler à la cuisine de tradition française, des touches venues de Thaïlande, du Cambodge ou du Japon... Sa cuisine il l'a donc bâtie ainsi, comme s'il avait cherché une nouvelle teinte, de nouveaux reflets mais sans jamais trahir ses couleurs.

Vous écoutez toujours un concerto mais il y a au milieu ces notes qui vous emmènent différemment, vous font faire un pas de côté pour secouer l'air que l'on connaît si bien et finalement lui donner une autre allure. William Ledeuil a grandi dans le Berry, il a passé le reste de sa vie à se former à Paris, alors on a voulu savoir pourquoi et comment a-t-il conçu cette cuisine singulière, unique et plurielle à la fois?

Pour découvrir la cuisine de William Ledeuil rendez-vous à Zekitchen Galerie, Kitchen Galerie bis ou Kitchen Ter(re). Ses ouvrages valent aussi clairement le détour !

