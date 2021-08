Peut-on dire que tout le monde connaît Guy Savoy? C'est possible... On connaît son visage, on pense à son sourire... Pardois son nom à lui seul évoque inconsciemment la grande gastronomie. Alors pourquoi aller voir Guy Savoy alors que son exposition l'a déjà poussé des dizaines de fois à se raconter?

Par envie d'abord: envie d'entendre de ses propres oreilles la vie d'un grand raconté par lui-même ... Et bien par goût du défi sûrement. Avec l'espoir de l'entendre nous dire quelque chose qu'on ne lui ait pas entendu ailleurs. Par curiosité surtout car les grands comme lui ont toujours des choses à transmettre et une manière de se raconter différente selon comment on les aborde.

Nous sommes donc venu à lui, comme on revient parfois visiter un arbre, en espérant que ses fruits seront à ll'apogée de leur saveur, en espérant qu'on va tomber juste, pile (!) pour vivre un sacré moment. Et sans révéler le contenu de cet épisode, on a découvert bien plus que ce que l'on savait déjà.

On a aussi, au delà de l'histoire, découvert un peu plus de l'homme et de son tempérament. Tantôt délicat, tantôt sanguin, parfois cherchant le mot juste, parfois emporté par son propos. On ne s'attendait pas forcément à assister à cette confrontation, ce balet des époques, des idées, des réflexions suspendues et des poings sur la table. On a tenu la barre mais par instant on s'est retrouvé à écouter sagement une histoire. Finalement on s'est fait surprendre souvent par des saveurs inattendues.

Bref, on a découvert Guy Savoy et on espère que vous aimerez autant que nous l'entendre vous raconter son histoire... à sa manière!

Restaurant Guy Savoy ***, 11 quai de Conti, 75006 PARIS

Crédits:

Production: NOLA

Réalisation: David Ordono, Nathan Cohen

Journaliste: David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Contact: [email protected]