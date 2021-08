La cuisine de Grégory Marchand prend ses racines en France mais dans chacun de ses plats existe un «twist» dont l'écho se trouve toujours ailleurs. C'est cette surprise, cette note, qui est à l'origine de cet épisode.

Il fallait bien qu'elle prenne racine quelque part, dans l'histoire du chef... Vous allez découvrir un récit de vie intime et comprendre ainsi d'où vient ce geste et cette identité. Si l'on veut bousculer une discipline, on peut aller chercher ailleurs, aller voir plus loin puis revenir et confronter des univers. Mais parfois on part pour une autre raison, sans autre idée que celle d'aller voir ailleurs. Parce que l'endroit où l'on naît, on veut un temps l'oublier... Et c'est dans cet «exil» choisi qu'on façonne sans le savoir, ni le vouloir forcément, un autre goût.

Grégory Marchand c'est donc l'histoire d'un itinéraire, très personnel... Une quête de soi, de sens, de perspectives et une fois le puzzle rassemblé et les épreuve surmontées, l'expression de toutes ces années de voyage et de rencontres!

Comment le plus frenchie des apprentis est devenu l'ovni qui a tout conquis? Fasten your seatbelt, vous allez courir le monde avec le chef et manger dans un bar à vin, traverser la Manche, vous asseoir sur un trottoir parisien un pulled pork entre les mains et finir... sous les étoiles ! Rencontre avec le chef de Frenchie Family!

Pour découvrir sa cuisine en vrai : Restaurant Frenchie * / Frenchie Bar à vins / FTG / Caviste, rue du Nil, 75002 PARIS; Frenchie Covent Garden, 16 Henrietta Street, WC2E 8QH LONDON.

Crédits:

Production: NOLA

Réalisation: David Ordono, Nathan Cohen

Journaliste: David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Contact: [email protected]