Consacrer un épisode à Yves Camdeborde est une évidence. Pas besoin d'écrire longuement, cliquez sur lecture! Vous allez embarquer à bord d'un récit généreux guidé par un capitaine exceptionnel qui, à travers son histoire personnelle, va vous raconter une page remarquable de l'histoire de la gastronomie contemporaine.

C'est l'histoire d'un jeune béarnais qui rêve d'ailleurs et va découvrir Paris, d'un jeune cuisinier qui va faire ses armes dans les temples les plus prestigieux de la cuisine française avant d'en dynamiter les codes. Il aurait pu s'arrêter là mais Yves Camdeborde, épris de liberté décide d'emporter cette cuisine qu'il a façonnée sous les ors du Crillon dans un simple bistrot.

On est en 1992 et il décide que ses copains ont droit à la même cuisine que les clients du Crillon, mais version décontractée... Ce bistrot s'appelle La Régalade et c'est là que sans le savoir Yves Camdeborde devient le pape d'un mouvement qu'on qualifiera vite de Bistronomie.

Mais il y a déjà trop de texte ici et Camde' ce n'est pas un mot, ce n'est pas un concept, c'est un mouvement, de chaleur et de générosité, une cuisine pointue et exigente, un chef qui donne et ouvre grand ses bras pour accueillir les autres... Ou les plaquer.

Pour (re)découvrir la cuisine d'Yves Camdeborde : Le Comptoir (Brasserie) - sans réservation, 5, Carrefour de l'Odéon, 75006 PARIS; Avant-Comptoir de la terre / de la mer, 3, Carrefour de l'Odéon, 75006 PARIS; Le comptoir du marché (Marché Saint Germain) 14, rue Lobineau, 75006 PARIS.

