Chefs Laëtitia Visse Publié le 5 juillet 2022 à 9h48

Nola Médias temps d'écoute : 44 min Épisode 21 - "La femme du boucher", boucherie ou restaurant?

«Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chefs, une histoire qu'on est allé cueillir sous le soleil de Marseille, dans un restaurant, ou une boucherie franchement, certains doivent faire l'erreur. Quand on rentre au 10 rue de village, à deux pas de la place Castellane, clairement on entre dans l'entre d'un boucher. Passé la porte sur la gauche en entrant s'étant bien sa vitrine, plan de travail et point de viandes en rayon. Juste un décor qui sous-entend qu'il est absent. D'ailleurs c'est écrit au dessus de la porte, c'est apparemment chez sa femme qu'on vient d'entrer. "La femme du boucher", voilà des mois qu'on en entendait parler. Laëtitia Visse est telle qu'on l'imagine et telle qu'elle nous avait répondu quelques semaines avant l'enregistrement. C'était hyper simple, on s'était pas reparlé depuis et voilà qu'elle nous accueillait donc dans son restaurant, "La femme du boucher", en toute simplicité. »