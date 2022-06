C'est toujours mystérieux ces grandes institutions qui classent les chefs, les célèbrent ou les rétrogradent. Bien sûr, il y a les macarons mais depuis quelques années, parmi les classements les plus influents, il y a le «50 best» ou encore «La Liste». Le point commun entre les deux est qu'ils consacrent les chefs et les restaurants par delà les frontières! Ce qui signifie qu'être au top de ces listes peut faire de vous le «meilleur» chef du monde ou d'un restaurant la «meilleure» adresse de la planète... C'est ainsi qu'on a parlé d'El Bulli, du Noma, du Mirazur, du Fat Duck! C'est ainsi que ces lieux et les chefs qui leur donnent vie sont passés au rang de star mondiale.



L'autre point commun entre ces deux classements très influents c'est qu'ils ont connu la même papesse en la personne d'Hélène Pietrini! Curiosité! Qui est donc celle qui des années durant a œuvré pour le 50 best avant de devenir la DG de La liste? Et comment ça marche ces classements? Et pourquoi d'ailleurs faire des classements? Ça vous plaît les tableaux, les podiums, les médailles?

Et c'est quoi le meilleur du restaurant du monde? Comment on entre sur la liste?



On avait vraiment envie d'interroger celle qui connaît par cœur les rouages de ces machines qui propulsent les restaurants au-delà de la stratosphère...

Alors on a sonné chez elle et Hélène Pietrini nous a reçu avec bonne humeur et gourmandise pour nous raconter son histoire et les coulisses de ces grands classements! En prime, on a réussi à lui arracher des adresses à faire lors d'un weekend à Londres! On a essayé pour la France mais... trop touchy.

Production: Nola Medias

Réalisation: Nathan Cohen et David Ordono

Interview : David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Programmation : Marion Cazes

Contact: [email protected]