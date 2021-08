Rencontrer Yannick Alléno était une véritable envie car si sa renommée est mondiale, l'homme est plutôt discret.

On connaît son image, son parcours et son palmarès: des titres prestigieux,13 étoiles actuellement pour l'ensemble de ces restaurants mais on connaît moins son parcours ou en tout cas les moments qui ont construit sa cuisine et fait de lui le chef qu'il est aujourd'hui.

Rendez-vous au Pavillon Ledoyen, aux pieds des Champs Elysées, où Yannick Alléno a créé trois restaurants, décrochant au passage pour cette seule adresse 6 étoiles... Nous voici donc dans la maison la plus étoilée du monde!

Alors d'où vient le chef Yannick Alléno, comment a-t-il découvert la cuisine, comment a-t-il dessiné son parcours? Ici au-delà de son histoire, vous allez entendre des moments de vie professionnelle singuliers: l'acharnement d'un jeune chef ambitieux, la perte d'une étoile, la lettre assassine d'un client et bien sûr la conquête du Graal et le succès...

Sur tous ces moments Yannick Alléno se livre avec franchise et de manière directe. Comme quand il décrit le sentiment de trahir ses clients, la souffrance de voir sa cuisine stagner ou quand à l'inverse il fait une découverte qui va changer le cours de sa vie et d'une certaine manière, celui de la gastronomie contemporaine. Rendez-vous donc au sommet de la gastronomie française avec l'un de ses ambassadeurs les plus emblématiques!

Retrouvez l'univers de Yannick Alléno au Pavillon Ledoyen ou dans son dernier ouvrage.

Crédits:

Production: NOLA

Réalisation: David Ordono, Nathan Cohen

Journaliste: David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Contact: [email protected]