À l'occasion de la 7ème édition du Festival Taste of Paris, nous vous proposons de découvrir celle qui se cache derrière l'un des plus grands événements gastronomiques de France: Mathilde Delville.

C'est elle qui invite les chefs à participer au festival, c'est elle surtout qui sillonne la France, de table en table, pour rencontrer ces grands acteurs de la cuisine française, dénicher les talents, en vue de les faire découvrir au grand public.

Alors c'est à Londres qu'elle a trouvé sa voie, c'est à Londres qu'elle va se prendre de passion pour la cuisine et c'est à Londres qu'elle va découvrir Taste of... London! Mais c'est bien de retour à Paris qu'elle a décroché son téléphone pour dire que ce serait pas mal, qu'existe un jour un Taste of...Paris!

Dix ans plus tard, la voici à la tête d'une programmation hors-normes et devant notre micro pour nous raconter toute l'histoire! Une histoire de détermination, d'audace et de sensibilité...

Production: Nola Médias

Réalisation: Nathan Cohen et David Ordono

Interview: David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Programmation: Marion Cazes