Épisode 14 - De plus en plus de résidences, ces restaurants ouverts à des chefs qui se succèdent aux fourneaux, naissent en France.

A l'heure où certains chefs veulent travailler autrement, quand certains préfèrent à l'idée d'ouvrir un restaurant, celle de signer de manière éphémère la carte d'une saison. En France se multiplie les résidences. Comme pour un artiste, des restaurants ouvrent ainsi leurs portes à des chefs qui se succèdent aux fourneaux tout au long de l'année. Si l'idée résonne aujourd'hui, quand les chefs aspirent parfois à vivre et travailler autrement, elle a vu le jour en France il y a des années. Il y a douze ans précisément, quand deux jeunes gens ont d'abord pensé aux seconds.

Il y a douze ans Sophie Cornibert et Hugo Hivernat se sont dit un soir qu'il serait bon de donner la parole à ceux qui dressaient leur assiette en l'absence des chefs. Alors ils ont crée leur soirée, «les seconds seront les premiers» et ils ont fait défiler dans une programmation d'un soir, ceux qui œuvraient jusque-là dans l'ombre des grands chefs. Ainsi est né Fulgurances.

On pouvait donc le temps d'un dîner découvrir la cuisine d'un futur chef qui pouvait lui signer enfin en son nom cette promesse. D'une soirée à «quelques mois» , on en est vite venu là et Fulgurances est devenu un lieu justement, de résidence. Aujourd'hui le trio à la tête de Fulgurances (Rebecca, Hugo et Sophie) gère deux restaurants à Paris, une agence, un magazine, un bar à vins et un restaurant à New York!

Mais le principe est le même. À Fulgurances depuis douze ans maintenant, les chefs vont et viennent. On les découvre, ils expérimentent, leur nom s'affiche pour quelques mois puis ils repartent. Certainement grandis, plus riches en tout cas c'est sûr, de ces rencontres et de cette chance unique qui leur a été offerte d'être pour la première fois l'auteur désigné d'une cuisine assumée!

Dans cet épisode Sophie Cornibert revient sur cette aventure et nous éclaire sur le chemin qu'elle a parcouru avec ses camarades. Guidés par une vive intuition, innocents de ce qu'ils allaient créer, avec audace... Sans expérience dans la restauration, accrochés à leur idée sans le savoir , ils ont été des pionniers...

