Épisode 13 - On a tous vu «Ratatouille» et forcément, tout cela est une jolie caricature.

On a tous en tête une représentation du métier de critique gastronomique. C'est un métier qui éveille bien des fantasmes : travailler dans l'ombre, incognito, utiliser des pseudos, aller au restaurant plusieurs fois par jour et pour finir s'enfermer dans sa tour pour rédiger le billet qui adoubera ou réduira à néant le travail d'un chef.

Parce qu'un critique n'est pas là pour dire «bon ou mauvais» mais pour décrypter avec bien plus de nuances, pour raconter aussi ce qu'il a vécu pour nous et parce qu'il ne s'agit surtout pas que de l'assiette mais plus largement du restaurant, de la cuisine, de notre époque: le critique par l'assiette raconte presque notre temps.

C'est ce que nous explique Emmanuel Rubin, critique gastronomique depuis trente ans au Figaro et au Figaroscope. Formé par le non moins célèbre critique François Simon, il nous raconte quel est le rôle du critique et comment doit s'articuler son propos, quelle est sa démarche.

Et vous allez voir qu'il est bien moins question de jugement que d'une construction journalistique sérieusement justifiée. Des critiques gastronomiques, en France, il n'en reste que quelques uns. Emmanuel Rubin est l'une de ces figures et, s'il est particulièrement redouté des chefs qu'il visite, l'homme a une approche honnête et sensible, et ses avis, il les fonde sur une expérience aussi importante que sa culture de la table.

