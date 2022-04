Aller à la rencontre de Sébastien Bras c'est avant tout découvrir un territoire. Son Aubrac, il le pose avant toute chose, comme un préambule à tout échange, un cadre en dehors duquel il n'est pas utile de regarder si l'on veut envisager sa cuisine, et plus généralement, sa vie

Ce chef porte un nom et cette histoire de famille est connue de nombreux gastronomes. Fils de Michel, longtemps il a grandi dans l'ombre. Il a dû faire ses preuves, il a dû suivre les pas de son père, devenir ingénieur de ses idées, avant de libérer son propre geste. Aujourd'hui le père et le fils continue leur route commune, mais Michel a pris beaucoup de distance. Celui qui signe Bras désormais, c'est Sébastien.

Alors on a voulu l'entendre lui nous parler justement de cette histoire de transmission familiale, on pensait qu'il allait nous parler surtout de cela et finalement, retour à la case départ on a compris que l'héritage de Sébastien, il l'avait reçu avant même de connaître son père. C'est par sa terre et sur ce plateau sauvage que tout s'écrit et par là que tout encore s'explique.

Pour cet entretien le chef nous a reçu dans le nouveau restaurant signé Bras, «Halle aux grains», installé majestueusement au sommet de la Bourse du Commerce, dernier haut lieu culturel de la Capitale. La vue y est splendide, on y surplombe Paris et peut être qu'ainsi, cela rappelle au cuisinier l'horizon qui se dessine quand le soleil se couche sur le Suquet.

«Ce n'est pas comparable» dirait poliment Sébastien Bras. Alors direction l'Aubrac, c'est là-bas que ça se passe!

Production: NOLA MEDIAS

Réalisation: Nathan Cohen et David Ordono

Interview : David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Programmation : Marion Cazes

Contact: [email protected]