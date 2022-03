Il est impossible d'envisager la cuisine sans parler d'image. Avant même d'envisager la photographie, l'esthétique d'un plat guide depuis toujours les chefs dans leurs dressages. À l'heure d'Instagram, quand le moindre client peut immortaliser son assiette, quand tout le monde scroll en #food, à l'heure où les chefs rivalisent dans les rayons des librairies gourmandes, il est tout simplement inenvisageable de ne pas songer au caractère visuel de la cuisine.

Mais la photographie culinaire ne se résume pas à la mise en images d'un plat. Il s'agit plus largement d'embrasser l'univers d'un cuisinier. Autour des chefs donc on trouve aujourd'hui, des photographes...

Géraldine Martens est l'une des figures les plus remarquées de l'univers gastronomique. Que ce soit en édition, pour des événements comme le festival Taste of Paris, pour des sites internet, des comptes Instagram, elle a fait de sa passion pour la cuisine et la photographie un métier, au point d'en devenir une référence. Découvrir une cuisine, une histoire, jouer les petites souris au cœur d'une brigade, promener son regard parmi les détails d'une salle de restaurant, et finalement saisir l'âme d'un lieu, de celui ou celle qui l'anime, voilà ce que Géraldine Martens aime par dessus tout.

On est donc allé dans son studio pour lui demander comment a-t-elle trouvé sa voie? Et comment est-elle devenue si rapidement une référence dans son domaine?

Une main qui pâtisse, l'autre qui fait le point, c'est un début de réponse, mais on vous laisse découvrir ce personnage incontournable de la scène gastronomique actuelle, celle à qui les chefs confient leur image et celle de leur cuisine...

Pour découvrir le travail de Géraldine Martens, rendez-vous sur son compte Instragram @geraldinemartens et sur www.geraldinemartens.com.

Production: NOLA MEDIAS

Réalisation: Nathan Cohen et David Ordono

Interview : David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Programmation : Marion Cazes

Contact: [email protected]