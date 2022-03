Épisode 10 - On passe côté salle au Plaza Athénée, à Paris.

Pour cet épisode nous vous donnons rendez-vous côté salle! On l'oublie trop souvent car on se concentre sur la cuisine, pourtant la salle est bien l'endroit où l'expérience du restaurant se produit! Pour comprendre les subtilités de l'approche d'un client, pour savoir comment se joue le duo avec le chef en cuisine, nous avons tout simplement fait appel au plus célèbre maître d'hôtel de France: Denis Courtiade!

Rendez-vous au Plaza Athénée, temple de l'hôtellerie mais aussi de la gastronomie parisienne! Ici, sur l'Avenue Montaigne, Denis Courtiade a vu défiler de nombreux chefs sous l'œil de son patron pendant plus de vingt ans: Alain Ducasse.

Depuis quelques mois, tout a changé et c'est aux côtés de Jean Imbert que le gardien des lieux poursuit sa route. Un tout autre style, une nouvelle approche mais toujours la même exigence et la volonté que jamais ne s'éteigne la splendeur du Plaza Athénée.

Pour ce premier épisode de notre spin off intitulé «Autour des chefs», vous allez découvrir un métier, un point de vue, et forcément une histoire de vie... celle de Denis Courtiade.



