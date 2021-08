Pour ce premier épisode, direction la Bretagne, dans le village de Plomodiern. Là-bas se trouve l’Auberge des Glazicks, un restaurant ouvrier familial que le chef Olivier Bellin a hissé au rang de restaurant gastronomique: deux étoiles au Guide Michelin!

Depuis son plus jeune âge, il s'est juré de devenir l'un des plus grands, il s'est battu pour apprendre auprès de son mentor Joël Robuchon avant de revenir sur ses terres pour inventer un univers culinaire unique. Mais la route est pavée d'obstacles et son ascension va se faire au prix d'efforts considérables, de défis, de grands succès et de moments douloureux.

Vous allez découvrir un parcours hors-norme et un tempérament qui l'est tout autant. Obsédé par son rêve, Olivier Bellin est prêt à tout pour l'atteindre. Trois étoiles, sinon rien...

La table d'Olivier Bellin.

Crédits:

Production: NOLA

Réalisation: David Ordono, Nathan Cohen

Journaliste: David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Contact: [email protected]