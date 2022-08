C'est plus compliqué que ça

C'est un chapitre marquant de l'histoire de la radio : le jeune et fringant Orson Welles adaptant La Guerre des mondes, de HG Wells. Et c'est si réaliste et si bien amené, que des milliers d'Américains ont paniqué, croyant dur comme fer au débarquement des extra-terrestres. Oui, mais non. Voilà un beau cas de fiction dans la fiction, que décortique l'épisode de la semaine.

«Françaises, Français, mes chers compatriotes. Il y a toujours eu des légendes tenaces en Histoire, mais celle qu'on va évoquer aujourd'hui se classe hors-catégorie. On l'a tous lue ou entendue au moins une fois dans sa vie, dans un article, un reportage, à table ou parfois même en cours. Et que Dieu me tripote, il a bien dû m'arriver, fût un temps, de la raconter moi-même. Cette histoire, la voilà : nous sommes le dimanche 30 octobre 1938, aux États-Unis, au soir d'une belle journée d'automne, à la veille d'Halloween.»

Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux