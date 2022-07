C'est plus compliqué que ça

Le majestueux transatlantique qui partit sous les hourras et finit dans les bloug-bloug n'en finit pas de faire parler. Cent dix ans après, on se rejoue volontiers le soir du 14 avril 1912, quand il heurta l'iceberg fatal qui fit tant chanter Céline Dion. Mais pourquoi y a-t-il eu collision ? Et surtout, comment aurait-on pu l'éviter ? Une idée revient souvent : il allait trop vite, il fallait battre des records. Il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ça.

«Françaises, Français, mes chers compatriotes, on ne dira jamais assez ce que le monde doit au flutiau. C'est bien simple, il suffit que quelqu'un de tout rouge se mette dans un état pas possible en soufflant trois notes dedans et paf, on se repère instantanément dans le temps et dans l'espace. Et je vous le prouve. Il suffit d'entendre quelques secondes de cette mélodie pour savoir immédiatement où on est, c'est-à-dire au beau milieu de l'Atlantique nord dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.»





Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux