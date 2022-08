C'est plus compliqué que ça

C'est beau comme un logo et ça marque les esprits : les cavaliers polonais (à l'ancienne) face aux modernes tanks nazis (so schön). Et c'est ainsi qu'aurait démarré la Seconde guerre mondiale en septembre 1939, à l'Est. Mais c'est tellement plus compliqué que ça, que ça reste un effet de la propagande de l'époque. Bougez pas, on vous raconte...

«Françaises, Français, mes chers compatriotes. Chacune d'entre nous s'est sans doute posé au moins une fois dans sa vie la question : à quel événement historique j'aurais aimé assister? Chacun sa réponse mais s'il y a un endroit où personne n'aurait envie de se retrouver, le 1er septembre 1939 à 4h45 du matin, c'est la frontière polonaise. Pourquo ? Parce que c'est exactement là que la Seconde guerre mondiale a commencé avec le "Plan blanc". Autrement dit, le moment où la moitié de la Wehrmacht a décidé d'entrer en Pologne sans même avoir la décence élémentaire de prévenir.»



Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio