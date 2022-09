C'est plus compliqué que ça

Abraham Lincoln, figure du commandeur, référence absolue, justicier de la Guerre de Sécession. Oui, bien sûr. Mais. Car il y a un mais. Lincoln fut d'abord un politique pragmatique, avant d'être l'abolitionniste qu'on croit connaître. Retour aux Etats-Unis dans les années 1960, une période manifestement pas simple et certainement plus compliquée sur ça.



«Françaises, Français, mes chers compatriotes. Il y a des légendes noires en histoire, des personnages qu’on a expédiés une bonne fois pour toute dans les poubelles de la mémoire collective. Néron ou Caligula en savent quelque chose. Et puis, il y a des légendes roses, avec ses grands hommes, dont toutes les patries reconnaissantes de la planète ont fait des intouchables. Aux Etats-Unis, c’est un peu le cas de Kennedy, et c’est beaucoup le cas d’Abraham Lincoln. Sans doute, en partie, parce que les deux hommes ont été assassinés.»

Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio