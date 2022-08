C'est plus compliqué que ça

«Et pourtant elle tourne !», la phrase est presque aussi connue que «Quand c'est trop, c'est Tropico». Et elle charrie avec elle non l'image d'une boisson vaguement à l'orange mais plutôt celle d'un savant innocent un peu trop en avance sur son temps : Galilée, astronome, philosophe, mathématicien, à cheval sur le XVIe et le XVIIe siècle, qui observait les planètes et les étoiles avec pas mal d'intuition. Mais fut-il à ce point persécuté ? L'épisode de la semaine remet les télescopes à l'heure.

«Françaises, Français, mes chers compatriotes. Dès qu'on touche à l'Histoire, il y a des mots-clé qui ont sur nous le même effet que quand on flanque un grand coup de godasse dans un flipper : ça tilt. À partir du moment où on prononce le mot "Viking" par exemple, bah c'est terminé. La seule image qui nous vient c'est celle d'un gros barbare poilu qui défonce des portes d'église à la hache avant d'aller lamper de l'hydromel dans des crânes.»

Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux