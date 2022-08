Hernàn Cortés, vous savez, l'incarnation même du conquistador brutal et efficace : on garde en tête un héros puissant qui massacra les Aztèques dans les années 1520 les doigts dans le nez. Il aurait mis un empire à genoux, avec quelques centaines d'hommes, aurait été pris pour un Dieu... L'image est forte, mais c'est plus compliqué que ça. Notamment, une femme a eu un rôle essentiel pour l'aider à comprendre la situation politique et les faiblesses du pouvoir en place. Et ce n'est pas tout...



«Françaises, Français, mes chers compatriotes. Si je vous parle d’Esteban, de Zia, de Tao, de Mendoza et des autres, il y a une chance qu’une bonne partie d’entre vous ait déjà un certain générique dans la tête. Et bien chers enfants du soleil, bonne nouvelle, on part au pays des mystérieuses cités d’or: le Mexique. Ou plutôt l’Empire Aztèque, qui a le malheur de concentrer au début du XVIe siècle, à peu près tous les fantasmes d’Eldorado que la vieille Europe projette sur le Nouveau-Monde, depuis que Christophe Colomb a débarqué dans le secteur en 1492.»

Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio