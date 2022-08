C'est plus compliqué que ça

C'est l'histoire d'une pionnière de l'aviation, devenue légende de l'Histoire US, à qui le cinéma, la télévision et toute la pop culture fait référence régulièrement. L'américaine Amelia Earhart a été «première» sur de nombreux vols qui, entre la fin des années 1920 et le milieu des années 1930, relevaient de l'aventure... et d'une sacrée foi en sa bonne étoile.

Et puis il y eut le dernier vol, à l'occasion d'une tentative de tour du monde. L'avion n'est jamais revenu, et les hypothèses les plus farfelues ont eu cours. Il y a pourtant une série d'indices qui présument de la vraie fin d'Amélia Earhart, héroïque et fascinante aviatrice...

Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio