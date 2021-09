Corps gros, séduction et sexualité

Ce samedi 28 août 2021, C'est compliqué était présent au «Très Gros Festival» pour deux épisodes enregistrés en live: un premier consacré au genre et à l'alimentation, et un second aux corps gros, à la séduction et à la sexualité.

Dans cet épisode, Lucile Bellan et ses invités échangent autour de la place des corps gros dans le jeu de séduction, sur les applications de rencontres, et dans la sexualité. Comment faire face au fétichisme des personnes grosses? L'oppression de la norme permet-elle de s'épanouir quand on est gros et amoureux? Comment vit-on les applications de rencontres quand on est gros?

Pour en discuter, Lucile Bellan a accueilli Nicolas Maalouly des Ours de Paris, Marie de Brauer, journaliste, autrice-réalisatrice, et Kiyémis, autrice, poétesse et afroféministe.

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

Musique: «Neither Sweat Nor Tears (Saeptem CCCut)», Dan Bodan