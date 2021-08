On vous raconte le meilleur du pire des plans drague

C'est compliqué passe en mode été avec quatre hors-séries au format talk! Ce quatrième et dernier épisode est consacré à la drague, des meilleurs moments aux plus gênants. Lucile Bellan y reçoit Daisy, autrice et fondatrice du blog La Mecxpliqueuse, et Marion Parenty, metteuse en scène, directrice d'acteurs et d'actrices et autrice à Paris.

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

