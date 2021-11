Julyo Saenz via Pexels

Au programme de cet épisode, le témoignage de Sarah, trentenaire de Nantes, qui a partagé une relation confuse et douloureuse avec un supérieur hiérarchique. En seconde partie, nous reviendrons sur un post polémique sur Twitter au sujet des âmes des anciens amants qui resteraient coincées dans les vagins des femmes qui passent de l'un à l'autre.

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

