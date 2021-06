Il est déçu quand je ne jouis pas et la pression gâche ma vie sexuelle

«Son intérêt, c'est seulement mon plaisir à moi. Les fois où je n'en prends pas il est déçu. On n'arrive plus à avoir une sexualité légère.»Jade, 28 ans, souffre de la pression que son compagnon fait reposer sur ses épaules dans le cadre de leur sexualité depuis qu'il a été victime d'une lésion cérébrale. À force de le voir rechercher uniquement son plaisir à elle, elle n'arrive plus à en prendre.

Lucile Bellan lui apporte ses réponses, avec comme invitée Angéla Bonnaud, sexologue-sexothérapeute et créatrice du compte Instagram Sexo Eros.

Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir l'essai Je jouis comme je suis d'Emily Nagosky, qui décrypte les mécanismes du plaisir féminin. Mais je vous invite aussi à chercher dans vos bibliothèques et à la librairie des guides de massage pour commencer par vous reconnecter avec vos corps, votre sensorialité et redécouvrir la tendresse et la montée de désir. L'orgasme n'est pas une fin en soi: se toucher, continuer à se toucher, est primordial.

