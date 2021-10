Le couple hétérosexuel coûte-t-il trop cher aux femmes?

Karl Magnuson via Unsplash

Charge mentale et financière.

Tous les deux mois, C'est Compliqué passe au format discussion. Pour ce premier talk de la saison consacré à l'hétérosexualité, Lucile Bellan accueille Lucile Quillet, journaliste et autrice du livre Le Prix à payer: ce que le couple hétéro coûte aux femmes et Hannah, qui a fait le choix de ne plus être en couple qu'avec des femmes.

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

C'est compliqué est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et de Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale, réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Eyeliner (LilRod Edit)», Underbelly