Au programme de cet épisode, le témoignage de Lola, rennaise de 28 ans qui souffre d'avoir dû se séparer de son compagnon à cause de son asexualité. En seconde partie d'épisode, nous parlerons de chiffres qui pèsent, de témoignages qu'on n'oublie pas et du burn-out militant.

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

