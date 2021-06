Une bonne proie

«-Vous la reconnaissez ?

-Oui je la reconnais.

-Oh, vous êtes formidable ! Votre Jeanne adorée...

-Elle a la peau très mate.

-Elle a le teint mat, oui. Elle a des tresses et un air triste.

-Un peu...

-Elle a le même air triste là. Elle est pas triste elle est mélancolique, c 'est pas pareil. Vous trouvez pas qu'elle a l'air mélancolique ?

-Si.

-Pourquoi ? Quelle était sa vie ?

-Elle vivait rue de Lubeck avec sa maman.

-Sa maman était dentelière vous avez dit ?

-Elle ne devait pas être très fortunée.

-Oui c'est ça, ça devait être une petite main qui gagnait sa vie avec courage et difficulté quoi...»

Musique originale : Théo Boulenger.

Reportage, montage et mixage : Julien Cernobori

