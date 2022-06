Cerno, l'anti-enquête

Comment épuiser une affaire criminelle sans s'épuiser ? Suivant les conseils de l'anthropologue de l'invisible Grégory Delaplace, Julien Cernobori se met à la recherche d'un superviseur pour son anti-enquête. Dans un café du 10ème arrondissement de Paris, il tente de rencontrer son écrivain préféré, Philippe Jaenada...

«Alors, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise nouvelle... Une nouvelle perturbante. J'ai voulu vérifier auprès de Catherine, la petite-fille d'Hélène Roze, la victime de la rue de la Fontaine-au-Roi, que sa grand-mère avait bien été tuée dans l'appartement d'Irène et Mihai. Eux habitaient au deuxième étage et Catherine m'a annoncé que non, Hélène Roze habitait au troisième étage. Donc ce n'est pas dans l'appartement d'Hélène et Mihai que le meurtre a été commis. Ce qui veut dire que toute cette piste sur les fantômes, que je suis déjà depuis plusieurs semaines, et quand laquelle je vous ai embarqués, s'effondre.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger

Participez à CERNO sur patreon.com/cerno !