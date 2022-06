Cerno, l'anti-enquête

Poursuivant la piste des fantômes du réveillon apparus à Irène et Mihai, Julien Cernobori se rend au Collège de France pour rencontrer l'anthropologue Grégory Delaplace, éminent spécialiste de l'invisible.

«-Est-ce que vous connaissez Thierry Paulin ?

-Non.

-Thierry Paulin ce serait le plus gros tueur en série français puisqu'ils aurait tué entre 30 et 40 femmes dans les années 1980. Et en fait c'est l'affaire sur laquelle je travaille. Je fais une enquête au long cours que j'appelle une anti-enquête parce que j'ai un point de départ mais j'ai pas de point d'arrivée. Alors je voudrais vous raconter ce qu'il m'est arrivé le soir du réveillon. J'étais invité chez des amis d'amis à Pantin... Qu'est-ce que ce ça vous inspire ?

-Bah, un sentiment de familiarité. C'est-à-dire que les histoires rencontrées avec des fantômes se déploient souvent comme ça.»

