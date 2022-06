Cerno, l'anti-enquête

Poursuivant la piste des fantômes du réveillon apparus à Irène et Mihai, Julien Cernobori se rend au Collège de France pour rencontrer l'anthropologue Grégory Delaplace, éminent spécialiste de l'invisible.

«C'est le matin, il est 9h56 et je suis à Paris dans le 5ème arrondissement, rue du Cardinal-Lemoine, à deux pas du Paradis Latin, l'endroit où Paulin et Mathurin se sont rencontrés. Mais c'est pas là que je vais. Je vais au Collège de France, dans la même rue, rencontrer l'anthropologue Grégory Delaplace qui a travaillé sur l'invisible, les fantômes, les maisons hantées, pour lui parler de cette histoire de réveillon. J'y suis, c'est au numéro 52. Collège de France, institut des civilisations. (...) Bonjour. Vous êtes Grégory ? Julien, enchanté. On va faire l'interview j'imagine dans votre bureau ? Vous avez un bureau ?»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger

Participez à CERNO sur patreon.com/cerno !