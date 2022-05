Cerno, l'anti-enquête

Suivant les conseils de la philosophe Vinciane Despret, Julien Cernobori retourne chez Irène et Mihai, les anciens occupants de l'appartement de la rue de la Fontaine au roi. Sa mission : enquêter sur un éventuel passé qui ne passe pas.

«Alors je suis à mon bureau et depuis mon retour de Liège, je continue à travailler sur la question de ces présences ressenties par Hélène et Mihai au 66, rue de la Fontaine-au-roi, sur les lieux d'un crime. Je repense à tout de ce que m'a dit Vinciane Despret et je me rends compte qu'il s'est passé plusieurs phénomènes étranges, ou inexpliqués en tout cas, depuis le début de ce podcast. Alors d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez mais le premier lieu de crime - et le seul finalement - que j'ai visité, c'est l'appartement de Ioana Seicaresco, aujourd'hui habité par Theresa et Jean-Marie...Et quand je suis allé les voir, dans l'épisode 66, si mes souvenirs sont bons, eux n'étaient pas au courant que Ioana Seicaresco avait été tuée dans leur appartement mais pour autant ils m'ont tout de suite parlé de fantômes.»

