Cerno, l'anti-enquête

Cherchant des pistes de réflexion sur les présences ressenties par Irène et Mihai dans leur appartement de la rue de la Fontaine-au-roi, notre reporter se rend chez la philosophe Vinciane Despret, en Belgique, afin qu'elle lui donne son avis.

«Moi j'ai passé la semaine dernière, une bonne partie de la semaine dernière, avec Christine Berger, ethnologue qui a travaillé sur le spiritisme. Elle dit très clairement : je ne crois pas à la vie après la mort mais je sais qu'il se passe des choses qui ont ce faux-semblant d'une vie après la mort parce qu'il y a des gens qui savent capter des choses que d'autres ne captent pas et qui brouillent complètement les frontières temporelles et spatiales. Ou de ce qu'on appelle un cerveau. Je veux dire qui brouillent l'idée même que nous avons un cerveau enfermé dans une boîte crânienne. Et ça, ça devient intéressant.»

Cerno est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger

