Cerno, l'anti-enquête

Cherchant des pistes de réflexion sur les présences ressenties par Irène et Mihai dans leur appartement de la rue de la Fontaine-au-roi, notre reporter se rend chez la philosophe Vinciane Despret, en Belgique, afin qu'elle lui donne son avis.

«Il est 7h30 du matin et je vais à la gare du Nord où je vais prendre un train pour Liège car j'ai rendez-vous avec Vinciane Despret, la philosophe qui a beaucoup travaillé sur la question des morts et de leur rapport avec les vivants. Et ce que j'aimerais c'est de lui raconter ce qu'il s'est passé le soir du réveillon quand j'ai rencontré Irène et Mihai et qu'ils m'ont raconté qu'ils avaient senti des présences dans leur appartement de la rue de la Fontaine-au-roi. Il s'est avéré que dans cet appartement avait été commis un meurtre et que Thierry Paulin en était peut-être l'auteur.»

