Cerno, l'anti-enquête

Qui était la victime de la rue de la Fontaine-au-roi ? Sa petite fille livre de nouveaux éléments à notre enquêteur, Julien Cernobori.

«Je bois mon café et je découvre que la petite fille d'Hélène Roze m'a envoyé un mail cette nuit. Alors, elle dit qu'elle ne peut pas me recevoir en ce moment mais elle veut bien qu'on corresponde par mail. Elle a rédigé un petit portrait de sa grand-mère et il y a plusieurs documents pour que je puisse me faire une idée de sa vie. Alors, il y a un premier document dont le titre est : "Qui était Madame Roze ?" Je l'ouvre. (...) Hélène, Andrée, Lucie, veuve Frexès. C'était une femme de taille moyenne, entre 1,62m et 1,66m. Cheveux blonds dans sa jeunesse, qui sont devenus blancs vers la cinquantaine. Sa famille était une famille recomposée.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger

