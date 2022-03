Cerno, l'anti-enquête

Julien Cernobori se lance sur les traces d'Hélène Roze, victime présumée de Thierry Paulin. Qui était cette femme qui a, apparemment, passé une grande partie de sa vie rue de la Fontaine-au-roi ?

«"Bonjour, la victime était ma grand-mère et effectivement le crime n'a jamais été relié à Thierry Paulin ou à son complice dans certains crimes, Thierry Mathurin. Faute de preuves suffisantes, et comme il est mort peu de temps après son arrestation, impossible de prouver quoi que ce soit. Ma grand-mère, qui avait 77 ans au moment de son décès, n'était pas isolée. Elle était encore très alerte et elle passait le week-end à la maison tous les quinze jours. Je passais la voir régulièrement..." Ce commentaire me donne des frissons, je réponds tout de suite à cette dame.»

