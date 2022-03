Cerno, l'anti-enquête

Après son passage au 66 rue de la Fontaine-au-roi à Paris, Julien Cernobori rentre chez lui pour faire des recherches sur l'auteur du meurtre qui a été commis à cette adresse en 1986. Thierry Paulin était-il incarcéré à ce moment-là ?

«-Trois, deux, un ...

-Mais vraiment, je pense que je vous ai dit tout ce dont je me souvenais. 1986 c'est loin, et puis on est pris dans le tourbillon de la vie.

-Vous l'avez oubliée cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ?

-Non, non, j'y pense toujours. Pas au quotidien bien sûr, mais vous voyez, là vous m'en parlez et c'est comme si c'était hier. Je vois tout ce monde sur le trottoir, les journalistes, etc.

-Bon, bah merci beaucoup.

-Bah écoutez, de rien, désolée de vous recevoir comme ça.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger

