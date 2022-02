Cerno, l'anti-enquête

Suite aux étranges événements survenus au soir du réveillon, Julien Cernobori se rend au 66 rue de la Fontaine-au-Roi, à Paris, à l'endroit où un meurtre aurait été commis.

«Trois, deux, un... On est dimanche matin et j'ai rendez-vous avec Mihai rue de la Fontaine-au-Roi, devant le 66, là où il a vécu jusqu'à la fin du confinement et où avec sa copine Irène ils ont perçu des présences. Avant d'apprendre qu'une meurtre avait eu lieu dans leur appartement et qu'il avait été commis par Thierry Paulin. C'est ce qu'on racontait dans l'épisode 84, cette histoire absolument hallucinante, que je n'arrive toujours pas à expliquer... Et donc j'ai demandé à Irène et Mihai s'ils voulaient bien m'accompagner dans leur ancien immeuble pour qu'on rencontre les voisins et j'espère la doyenne de l'immeuble qui était là au moment du meurtre. Mais Irène n'a pas pu se libérer, c'est Mihai qui m'accompagne.»

Cerno est un podcast créé par Julien Cernobori.

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori.

Musique originale : Théo Boulenger.

