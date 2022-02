Cerno, l'anti-enquête

Comme prévu Julien Cernobori retourne sur les lieux où Estelle Donjoux a été assassinée par Thierry Paulin en décembre 1985. Puis, toujours dans le 14e arrondissement de Paris, il tente de retrouver l'endroit où le tueur vivait à cette époque...

«Je suis arrivé dans le 14e arrondissement. J'ai garé mon vélo et je retourne rue Lacaze, à l'endroit où Thierry Paulin a assassiné Estelle Donjoux le 20 décembre 1985. Il y a du soleil et la rue Lacaze est complètement dans l'ombre. Je me retrouve à nouveau devant le n°14 où habitait Estelle Donjoux. Alors bien sûr j'ai le code. C'est une certaine Juline qui me l'avait donné la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez... Mais je ne sais pas trop si je dois entrer comme ça. Je ressens toujours une vague inquiétude quand je fais ça. Tant pis je fais le code et je rentre.»

Cerno est un podcast créé par Julien Cernobori.

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori.

Musique originale : Théo Boulenger.

Participez à CERNO sur patreon.com/cerno !