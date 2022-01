Cerno, l'anti-enquête

Alors qu'il était en vacances, notre reporter Julien Cernobori a entrepris de réveillonner le soir du 31 décembre. Au cours de cette soirée, au détour d'une conversation, il est tombé avec stupeur sur une coïncidence des plus troublantes...

«On est samedi matin et je suis à Pantin, près de Paris. Alors je souhaiterais avant tout vous souhaiter à tous une très bonne année 2022. J'espère que tout se passera bien pour vous et je vous remercie d'avoir patienté pendant tout le mois de janvier. J'avais vraiment besoin de me reposer et de prendre de la distance avec cette affaire qui prend beaucoup de place dans ma vie, qui me passionne, qui me travaille, mais c'est aussi une histoire très triste donc il y a des moments où je dois couper. Et vous allez voir que souvent, malgré moi, cette histoire me rattrape... Alors je vous explique pourquoi je suis à Pantin. Il m'est arrivé une histoire incroyable.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori. Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori Musique originale : Théo Boulenger Participez à CERNO sur patreon.com/cerno !