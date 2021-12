Cerno, l'anti-enquête

Toujours sur les lieux où Estelle Donjoux a passé son enfance, Julien Cernobori tente de reconstituer le passé de la victime.

«La nuit tombe, il commence à faire sérieusement froid à Gissey-sur-Ouche. On sait où elle a terminé sa vie Estelle Donjoux. Donc maintenant on voit un peu dans quel décor elle a commencé. Je sens que j'ai pas fini mon enquête ici mais je vais passer la nuit à Dijon. (...) On est tôt le matin, j'ai passé la nuit à Dijon et je reviens à Gissey-sur-Ouche, là où est née Estelle Donjoux en 1896, il y a 125 ans donc. Et donc hier j'ai rencontré un certain nombre de personnes (pas beaucoup mais des gens vraiment natifs du village) qui ne se souvenaient pas du tout de la famille Billet. Il y a 101 ans qu'Estelle Donjoux s'est mariée ici, en l'église qui est sous mes yeux. Et 100 ans après, dans un petit village , plus personne ne se souvient d'elle.»

Musique originale : Théo Boulenger.

Reportage, montage et mixage : Julien Cernobori

Rejoignez la communauté d’auditeurs de CERNO et soutenir ce projet indépendant et gratuit, rendez-vous sur www.patreon.com/CERNO