Cerno, l'anti-enquête

Julien Cernobori poursuit son investigation sur la victime Estelle Donjoux. Il se rend en Bourgogne, sur les lieux de l'enfance de cette femme née il y a bien longtemps maintenant...

«Il est 9h du matin et je vais dans le village natal d'Estelle Donjoux en Bourgogne. J'ai pris quelques affaires de rechange et une brosse à dents. On ne sait jamais, si je dois passer la nuit là-bas... Je ne sais pas trop ce que je vais y trouver. Évidemment, je n'ai pas préparé mon reportage parce que je laisse le hasard faire les choses. Navigation : Gissey-sur-Ouche. Je rebranche mon micro. Il est midi passé, j'ai quitté l'autoroute à Dijon et là on n'est plus qu'à 8,5 km de Gissey-sur-Ouche. Il fait très beau et je suis dans une campagne vallonée, très belle. Il y a un rapace qui passe devant mon pare-brise. Qui se douterait que cette campagne très douce, un peu endormie, a un quelconque rapport avec cette vieille affaire criminelle...»



Musique originale : Théo Boulenger.

Reportage, montage et mixage : Julien Cernobori

