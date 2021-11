Cerno, l'anti-enquête

Julien Cernobori poursuit sa conversation avec Ilana puis pénètre dans l'immeuble où le crime fut commis en 1985...

«-Le procureur a donné son avis favorable pour que je passe du masculin au féminin. Et vous, le côté féminin ça ne vous tente pas ? Vous ne seriez pas mal, hein. Pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi ? Quelle belle aventure... C'est vraiment l'aventure la plus extraordinaire que je peux imaginer : devenir une femme alors qu'on est un homme... Alors on assassine quelqu'un ! Moi je trouve ça amusant, je trouve ça pas drôle... Mais être une homme et devenir une femme, on change carrément son mode de vie, on devient quelqu'un d'autre. On change de réaction, d'attitude par rapport à des choses, c'est formidable. Vous imaginez ? Vous allez voir de la poitrine, un sexe, une robe. Vous seriez pas mal.

- Je sais pas, je vais y réfléchir.»

Musique originale : Théo Boulenger.

Reportage, montage et mixage : Julien Cernobori

