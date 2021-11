Cerno, l'anti-enquête

Épisode 80 - Devant le lieu du crime, dans le 14e arrondissement de Paris, Julien Cernobori fait la connaissance d'une femme «curieuse et étrange».

«-Je suis en transition.

-Ah.

-Je suis un homme qui est en train de se transformer en femme. Mais vous qu'est-ce que vous faites au juste ? Vous êtes à l'école ? Vous êtes en train de faire une oeuvre créative ? Vous faites quoi au juste ?

- Une longue enquête radiophonique.

- Oh ! Radiophonique pour qui ?

- Pour moi.

- C'est bien, c'est formidable. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans cette oeuvre radiophonique ?

- Je suis venu ici, devant le 14 rue Lacaze ... Vous vous habitez le quartier ?

- Oui, j'habite au 5.

- D'accord... Parce qu'ici une dame a été tuée dans les années 1980.

- Oh la la, je n'ai pas entendu parler de ça.»



Musique originale : Théo Boulenger.

Reportage, montage et mixage : Julien Cernobori

