Que fait la police ?

Épisode 77 - Toujours chez le commissaire Laithier, Julien Cernobori continue d'exhumer le dossier d'instruction de Thierry Paulin et découvre de précieuses informations...

«Seicaresco est intéressante en ce sens que trois gamins nous parlent d'hommes de couleur. Ils ont huit ou neuf ans. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas si c'est fiable ou pas. Découverte du cadavre d'une femme âgée à son domicile, le 5 novembre 1984, 60 boulevard de Clichy, Paris 18ème. Décès par strangulation. Faits commis le vendredi 2 novembre 1984 entre 18h et 19h15. Victime : Seicaresco, Ioana.»

Crédits:

CERNO est un podcast produit et créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger

