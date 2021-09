Les yeux revolver

Pour le début de cette quatrième saison Julien Cernobori, accompagné de son acolyte Farah, se rend chez le commissaire qui a coordonné les recherches sur les assassinats de vieilles dames entre 1984 et 1987. Ce qu'il découvre chez cet homme risque de l'empêcher de dormir...

«Trois, deux, un. Donc on est dans le Doubs, on est sur une petite route de montagne et je rebranche mon micro. Ça va Farah ? On a roulé à peu près icnq heures. Il est 13h43 et on a rendez-vous à 14h chez Bernard Laithier. Donc on traverse la campagne, on entre dans une forêt de hêtres et de sapins. Dehors il fait assez froid. Altitude 800 mètres. Il fait 9 degrés.»

