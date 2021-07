À la veille des vacances d'été, Julien Cernobori entreprend un voyage pour rencontrer l'un des personnages-clés de cette affaire.

«Trois, deux, un... Il est sept heures du matin, je ne suis pas très bien réveillé, et je sors de chez moi. J'ai rendez-vous avez Farah qui m'attend en bas de l'immeuble. Farah je ne vous la présente plus, c'est la jeune fille que j'avais interviewé au 15, rue Marc-Séguin et qui m'aide dans l'enquête. Et aujourd'hui on part pour faire un long voyage en voiture dans le département du Doubs pour aller rencontrer Bernard Laithier, qui est l'ancien commissaire qui a travaillé pendant trois ans sur l'affaire Paulin, entre 1984 et 1987.»

CERNO est un podcast produit et créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger

