Encore une dose d'héroïne

Épisode 74 - Suite et fin de la rencontre entre Julien Cernobori et Edith, l'ancienne élève de Ioana Seicaresco.

Suite et fin de la rencontre entre Julien Cernobori et Edith, l'ancienne élève de Ioana Seicaresco. L'institutrice assassinée était-elle une personne dénuée de tout sentiment et maltraitante à l'égard de ses élèves ?

«Il me semble qu'elle avait une blouse en Vichy blanc et bleu. Il me semble ne l'avoir jamais vue sans sa blouse. Moi, c'est cette image que j'ai d'elle. Quand on rentrait en salle de classe le matin il y avait la leçon de morale : elle écrivait une phrase au tableau, c'était la morale de l'histoire. Je ne sais pas moi... "Je rencontre une personne âgée dans un bus, je me lève pour la laisser s'asseoir", c'était ce genre de phrases que les enfants avaient au CP. On avait des valeurs.»

